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16 минут назад

Google выпустила чипсы со «вкусом смартфона»

Никита Бородкин

Японское подразделение Google представило лимитированную серию чипсов со «вкусом смартфона». Как сообщает издание 9To5Mac, всего было выпущено 2000 упаковок в рамках промоакции устройств Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Google выпустила чипсы со «вкусом смартфона»
Фото: GoogleGoogle

Получить уникальную упаковку можно, если зарегистрироваться в японской версии Google Store до 23 сентября будучи жителем страны. Всего будет разыграно четыре вкуса, названия которых перекликаются с цветами будущих устройств — «обсидиановый перец», «снежный сыр», «ореховый лук» и «соленый лимон».

Уникальной будет и упаковка — чипсы расфасованы в коробки, стилизованные под устройства. «Снежный сыр» и «ореховый лук» оформляются под Pixel 7 Pro, а остальные — под Pixel 7. Ожидается, что чипсы станут коллекционным экземпляром для поклонников Google, которые живут в Японии.

Наука и техника,Google,
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