Google выпустила чипсы со «вкусом смартфона»

Японское подразделение Google представило лимитированную серию чипсов со «вкусом смартфона». Как сообщает издание 9To5Mac, всего было выпущено 2000 упаковок в рамках промоакции устройств Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Фото: Google Google

Получить уникальную упаковку можно, если зарегистрироваться в японской версии Google Store до 23 сентября будучи жителем страны. Всего будет разыграно четыре вкуса, названия которых перекликаются с цветами будущих устройств — «обсидиановый перец», «снежный сыр», «ореховый лук» и «соленый лимон».