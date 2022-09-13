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57 минут назад

Intel случайно слила детали новых процессоров 13-го поколения

Чемпионат.com

Intel до сих пор не анонсировала свои процессоры Raptor Lake 13-го поколения, однако в Сети обратили внимание, что компания случайно раскрыла технические подробности устройств.

Intel случайно опубликовала детали новых процессоров 13-го поколения
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Итак, теперь мы знаем, что у процессора Intel Core i9 13900K будет 24 ядра и 32 потока, а работать они будут на частоте 5,4 ГГц. Устройство Intel Core i7 13700K имеет 16 ядер и 24 потока с производительностью ядер до 5,3 ГГц. Наконец, Intel Core i5 13600K оснащён 14 ядрами и 20 потоками, а максимальная частота производительных ядер составляет 5,1 ГГц.

Чемпионат.ком

Ожидается, что Intel анонсирует Raptor Lake во время мероприятия под названием Intel Innovation, которое стартует 27 сентября. Забавно, что в этот же день AMD выпустит в продажу свои процессоры Ryzen 7000.

Наука и техника,Intel,
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