Google начала рекламировать Pixel 7 с помощью чипсов

Google запустила промокампанию грядущей линейки смартфонов Pixel 7 в Японии . Рекламируются они там с помощью чипсов с необычными вкусами.

Цель рекламы — показать цвет корпуса смартфона. Их будет четыре варианта — четыре же вида чипсов и выпустила Google. Это Snow Cheese («Снежный сыр») для белого цвета, Hazel Onion («Лук») для тёмно-оливкового (Hazel) цвета, Salty Lemon («Солёный лимон») для светло-жёлтого цвета и Obsidian Pepper («Перец») для тёмно-серого цвета.