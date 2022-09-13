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36 минут назад

Google начала рекламировать свой будущий флагманский смартфон с помощью чипсов

Ferra.ru

Google запустила промокампанию грядущей линейки смартфонов Pixel 7 в Японии. Рекламируются они там с помощью чипсов с необычными вкусами.

Google начала рекламировать Pixel 7 с помощью чипсов
Фото: ferra.ruferra.ru

Цель рекламы — показать цвет корпуса смартфона. Их будет четыре варианта — четыре же вида чипсов и выпустила Google. Это Snow Cheese («Снежный сыр») для белого цвета, Hazel Onion («Лук») для тёмно-оливкового (Hazel) цвета, Salty Lemon («Солёный лимон») для светло-жёлтого цвета и Obsidian Pepper («Перец») для тёмно-серого цвета.

Жители Японии могут принять участие в конкурсе #GoogleChips до пятницы, 23 сентября, чтобы получить шанс выиграть одну из 2000 коробок настоящих чипсов.

Презентация Pixel 7 и 7 Pro ожидается 6 октября.

Наука и техника,Google,
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