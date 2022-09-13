В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
51 минуту назад

Телескоп Джеймса Уэбба сделал поразительные снимки туманности Ориона

AstroNewsиещё 2

В понедельник международная исследовательская группа получила первые изображения туманности Орион, снятые с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Телескоп Джеймса Уэбба сделал снимки туманности Ориона
Фото: AstroNewsAstroNews

«Звездные ясли» находятся в созвездии Орион, расположенном на расстоянии 1350 световых лет от Земли, в обстановке аналогичной той, в которой более 4,5 миллиардов лет назад зародилась наша Солнечная система.

Снимки были получены в рамках программы Early Release Science, и привлекли более 100 ученых из 18 стран, сотрудничающих с такими учреждениями, как Французский национальный центр научных исследований, Западный университет в Канаде и Мичиганский университет.

Туманности скрыты большим количеством пыли, что делает невозможным наблюдение с помощью оптических телескопов, однако «Уэбб» работает в основном в инфракрасном спектре.

«Уэбб» обнаружил многочисленные впечатляющие структуры, размером до 40 астрономических единиц. Они содержат плотные нити газа, которые могут рождать новые поколения звезд, а также формировать звездные системы.

«Мы надеемся разобраться в полном цикле рождения звезды», - сказал Эдвин Бергин, исследователь из Университета Мичигана. – «На этом изображении мы видим как первое поколение звезд облучает материал для следующего поколения. Невероятные структуры, которые мы наблюдаем, подробно расскажут, как происходит цикл звёздного рождения в нашей галактике и за ее пределами».

«Уэбб» - самый мощный космический телескоп из когда-либо построенных. Он обладает первичным зеркалом размером 6,5 метров, состоящим из 18 шестиугольных сегментов с золотым покрытием, и пятислойным солнцезащитным стеклом размером с теннисный корт.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители