Телескоп Джеймса Уэбба сделал снимки туманности Ориона

В понедельник международная исследовательская группа получила первые изображения туманности Орион, снятые с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Фото: AstroNews AstroNews

«Звездные ясли» находятся в созвездии Орион, расположенном на расстоянии 1350 световых лет от Земли, в обстановке аналогичной той, в которой более 4,5 миллиардов лет назад зародилась наша Солнечная система.

Снимки были получены в рамках программы Early Release Science, и привлекли более 100 ученых из 18 стран, сотрудничающих с такими учреждениями, как Французский национальный центр научных исследований, Западный университет в Канаде и Мичиганский университет.

Туманности скрыты большим количеством пыли, что делает невозможным наблюдение с помощью оптических телескопов, однако «Уэбб» работает в основном в инфракрасном спектре.

«Уэбб» обнаружил многочисленные впечатляющие структуры, размером до 40 астрономических единиц. Они содержат плотные нити газа, которые могут рождать новые поколения звезд, а также формировать звездные системы.

«Мы надеемся разобраться в полном цикле рождения звезды», - сказал Эдвин Бергин, исследователь из Университета Мичигана. – «На этом изображении мы видим как первое поколение звезд облучает материал для следующего поколения. Невероятные структуры, которые мы наблюдаем, подробно расскажут, как происходит цикл звёздного рождения в нашей галактике и за ее пределами».