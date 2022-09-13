Microsoft выпустит свой первый игровой ноутбук

Линейка ноутбук Microsoft Surface включает в себя и обычные, и Pro-модели, но до сих пор в ней не было устройств, предназначенных для игр. Источники пишут, что это скоро изменится.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Сообщается, что Microsoft может войти в игровой сегмент с игровым ноутбуком Surface, в котором будет установлено высокопроизводительное оборудование Intel и NVIDIA. Предполагаемое название грядущей модели — Microsoft Surface Gaming.

Согласно имеющейся информации, ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и поддержкой Dobly Vision. Он будет поставляться в корпусе габаритами 14,07 x 9,65 х 0,7 дюйма. Ноутбук будет поставляться в вариантах с 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H или 12-ядерным процессором Core i5-12500H. Можно будет выбрать 16 ГБ или до 32 ГБ памяти LPDDR4x. Что касается графического процессора, модели Core i7 будут поставляться с NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ, а модели Core i5 будут поставляться с RTX 3050 Ti 4 ГБ.

Отмечается, что Microsoft Surface Gaming с конфигурацией Core i7 может работать до 15 часов при обычном использовании, а вариант с Core i5 — до 16 часов.