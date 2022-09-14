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3 часа назад

Исследователи обнаружили источник гамма-лучей в соседней галактике

AstroNewsиещё 1

Международная группа исследователей пришла к выводу, что небольшая карликовая галактика-спутник Млечного пути может быть причиной возникновения области гамма-излучения, видимой в центре нашей галактики.

Обнаружен источник гамма-лучей в соседней галактике
Фото: AstroNewsAstroNews

В центре Млечного пути находятся 2 огромных пузыря гамма-излучения, охватывающих 50 000 световых лет в поперечнике. Они были обнаружены с помощью космического гамма-телескопа Fermi около 10 лет назад. Источник этого явления, имеющего форму песочных часов, остается неясным.

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Эти пузыри Ферми испещрены несколькими загадочными субструктурами с очень ярким гамма-излучением. Одно из самых ярких пятен, называемое коконом Ферми, находится в южном пузыре. Первоначально считалось, что оно связано с прошлыми вспышками сверхмассивной черной дыры галактики.

Международная группа исследователей проанализировала данные космических телескопов GAIA и Fermi, которые показали, что кокон Ферми на самом деле образован излучением карликовой галактики Стрелец.

Учитывая, что Стрелец находился в состоянии покоя, было выявлено всего несколько причин для его гамма-излучения:

1) популяция неизвестных миллисекундных пульсаров;

2) аннигиляция темной материи.

Пульсары - это быстровращающиеся нейтронные звезды, которые являются остатками более массивных звезд. Обладая сильным магнитным полем, они выбрасывают мощные потоки частиц и излучения, в том числе в рентгеновском и гамма-диапазонах.

Ученые в своем исследовании продемонстрировали, что гамма-кокон может быть объяснен миллисекундными пульсарами, и опровергли объяснение темной материей.

Их открытие определяет миллисекундные пульсары как эффективные ускорители высокоэнергичных электронов и позитронов, а также предполагает, что аналогичные физические процессы могут происходить в других карликовых галактиках-спутниках Млечного Пути.

«Это важно, потому что исследователи темной материи долгое время считали, что наблюдение гамма-лучей с карликового спутника является неопровержимым доказательством аннигиляции темной материи. Наше исследование заставляет пересмотреть возможности излучения высокой энергии неподвижными звездными объектами, такими как карликовые сфероидальные галактики, и их роль в качестве основных целей для поиска аннигиляции темной материи», - сообщили ученые.

Подробности исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy 5 сентября.

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