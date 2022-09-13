Redmi выпустила игровой ноутбук на процессоре AMD Ryzen

Стоит ли свежее устройство нашего внимания? Разбираемся в заявленных спецификациях и оцениваем, насколько адекватный ценник за него выставили в Китае.

Фото: droidnews.ru droidnews.ru

Анонс новинки случился всего пару дней назад у себя на родине. Полное название устройства — Redmi G Pro Gaming Laptop Ryzen Edition. В данный момент его уже можно приобрести в Китае.

Лаптоп относят к флагманским гаджетам. Стоимость девайса 7599 юаней или примерно 1094 доллара США.

Диагональ экрана составила 16 дюймов при разрешении 2560×1600 пикселей. Частота обновления — 240 Гц. Яркость — 500 нит. Есть также поддержка HDR 400, DC Dimming, 100% sRGB.

Управляет устройством процессор AMD Ryzen R7-6800H. Геймеры получат также дискретную видеокарту RTX 3060 6G, 130 Вт.

Оперативной памяти доступно 16 Гб, двухканальная DDR5-4800. Кроме того, для хранения данных шустрый SSD на 512 Гб, работающий с шиной PCie 4.0.

Система охлаждения представлена двумя вентиляторами, 4 тепловыми трубками.

Среди портов видим: USB C (100 Вт на зарядку), 3 USB A 3.2 Gen2, 1 USB A 2.2, Mini DP, HDMI 2.0, слот для карт памяти, разъём 3,5 мм для наушников, RJ45 и разъём для питания.

Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11.

Вес устройства потянул на 2,66 кг, толщина — 28,45 мм.

Внутри установлена батарея 80 Вт*ч и адаптер для зарядки на 330 Вт.