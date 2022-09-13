Раскрыты подробности о новой функции WhatsApp

Специалисты портала WABetaInfo раскрыли подробности о новой функции популярного мессенджера WhatsApp. По замыслу разработчиков, опция должна повысить конфиденциальность пользователей.

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Отмечается, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.20.9 для устройств под управлением Android появилась возможность скрыть онлайн-статус. С помощью новой функции юзер может либо выбрать контакты, которые будут видеть, когда он онлайн, либо вовсе скрыть свое пребывание в приложении от всех.

Когда новая опция станет доступна для широкого круга пользователей, не уточняется.

О том, что WhatsApp позволит пользователям скрывать от отдельных лиц свой онлайн-статус, сообщалось впервые в начале августа 2022 года. Кроме того, разработчики пообещали внедрить возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.