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34 минуты назад

В русском языке официально появились 13 новых слов из IT-сферы

Газета.Ruиещё 3

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН опубликовал первое крупное в 2022 году обновление «Русского орфографического словаря РАН», в который вошли 151 слово, 13 из которых относятся к IT-сфере. Это следует из новых записей на сайте орфографического академического ресурса «АКАДЕМОС».

В русском языке официально появились 13 новых слов из IT-сферы
Фото: газета.ruгазета.ru

Новыми словами из IT-сферы, которые отныне официально считается нормой русского языка, стали «видеоблогер», «видеоконкурс», «гейм-зона», «информер», «медиафейк», «медстартап», «онлайн-пресс-конференция», «погуглить», «ретвитнуть», «телеграм-канал», «частотно регулируемый», а также «частотно резонансный».

Кроме слов из IT-сферы в русском языке появилось много других актуальных для последних нескольких лет слов. Например, «бумеры», «допандемийный», «коронаскептик» «покерфейс», «шаверма», «шаурма» и не только.

Ознакомиться с полным список новых слов можно на сайте ресурса «АКАДЕМОС», вписав в поисковую строку запрос «2022».

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