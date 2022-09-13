Техноблогер предсказал возвращение Samsung в Россию

«В России дешевое электричество. В мире не только глобальный экономический кризис, но еще и глобальный энергетический кризис. При этом Россия – это энергетическая держава с дешевым электричеством. У Samsung есть здесь свои заводы – они работают и поставляют продукцию на другие рынки», – поделился своим предположением о причинах возвращения Корнейчук.