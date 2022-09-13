Техноблогер предсказал возвращение Samsung в Россию

Компании Samsung и Panasonic полностью возобновят свою деятельность в России в связи с мировым энергетическим кризисом. Об этом, ссылаясь на источники, в новом видеоролике сообщил ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.
«В России дешевое электричество. В мире не только глобальный экономический кризис, но еще и глобальный энергетический кризис. При этом Россия – это энергетическая держава с дешевым электричеством. У Samsung есть здесь свои заводы – они работают и поставляют продукцию на другие рынки», – поделился своим предположением о причинах возвращения Корнейчук.
Более того, блогер считает, что в ближайшем будущем Samsung может построить в России дополнительные заводы. Поскольку здесь компании производство техники обойдется дешевле, чем в других странах.
По словам Корнейчука, его инсайд подтвердится в ближайшие часы или дни.
Видео было опубликовано 12 сентября, примерно в 20:00. На данный момент компания Samsung не делала заявлений о возобновлении деятельности в России.
YouTube-канал PRO Hi-Tech – один из старейших русскоязычных блогов про технологии. С 2013 года PRO Hi-Tech набрал около 700 тыс. подписчиков.