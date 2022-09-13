Названы самые востребованные IT-специалисты в России

Самыми востребованными IT-специалистами в России являются программисты и разработчики, которых ищут в 11% случаев, еще по 10% от всего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы, сообщают порталы по поиску работы.

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«Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11%), аналитика (10%) и системного администратора (10%)», – говорится в исследовании, проведенном «Работа.ру» и Heaad, передает РИА «Новости».

Во время исследования проверяли около 50 тыс. вакансий, опубликованных летом 2022 года.

Лидерами среди работодателей по количеству опубликованных вакансий являются «СБЕР» (2%), «Яндекс» (2%) и МТС (1%). Больше всего вакансий публикуется в Москве – почти 40%. Вакансии предлагают заработную плату от 73 тыс. и 56,2 тыс. до 106,1 тыс. рублей в месяц. В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.

Самой востребованной вакансией является программист (разработчик), которому готовы платить от 84,5 тыс. и 61,7 тыс. до 143,4 тыс. и 96,7 тыс. рублей.