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39 минут назад

Камера новейшего флагмана Oppo Find X5 Pro оказалась хуже прошлогодней модели бренда

Ferra.ru

В последние годы производители смартфонов на каждой своей презентации пытаются показать, какой прогресс их девайс сделал в сфере фотографии с релиза прошлого поколения.

Камера Oppo Find X5 Pro оказалась хуже прошлогодней модели бренда
Фото: ferra.ruferra.ru

Судя по всему, Oppo решила пойти иным путём. По крайней мере, как-то иначе объяснить то, что свежий флагман Find X5 Pro оказался в плане фотосъёмки хуже, чем прошлогодний Find X3 Pro, достаточно сложно.

А ведь именно подобное «отставание» и показал свежий тест специалистов из DxOMark. Так, они пожаловались на более медленный автофокус, меньшую глубину резкости и более выраженную потерю детализации при съёмке в условиях слабого освещения в новинке.

Более того, в DxOMark заявили, что в ценовой категории Find X5 Pro прямо сейчас можно найти куда более интересные модели с точки зрения фотовозможностей.

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