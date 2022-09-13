Камера Oppo Find X5 Pro оказалась хуже прошлогодней модели бренда

В последние годы производители смартфонов на каждой своей презентации пытаются показать, какой прогресс их девайс сделал в сфере фотографии с релиза прошлого поколения.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Судя по всему, Oppo решила пойти иным путём. По крайней мере, как-то иначе объяснить то, что свежий флагман Find X5 Pro оказался в плане фотосъёмки хуже, чем прошлогодний Find X3 Pro, достаточно сложно.

А ведь именно подобное «отставание» и показал свежий тест специалистов из DxOMark. Так, они пожаловались на более медленный автофокус, меньшую глубину резкости и более выраженную потерю детализации при съёмке в условиях слабого освещения в новинке.