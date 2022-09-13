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33 минуты назад

Авторитетный астрофизик предсказал возможное открытие внеземной жизни в ближайшие 25 лет

Ferra.ru

Практически с самого зарождения астрономии и изучения космоса люди ищут внеземную жизнь.

Предсказано скорое открытие внеземной жизни
Фото: UnsplashUnsplash

И свежее заявление астрофизика Саши Канца из Швейцарской высшей технической школы Цюриха даёт обнадёживающий прогноз по этому поводу. По его словам, наука имеет все шансы обнаружить жизнь на планетах вне Солнечной системы уже в следующие 25 лет.

Саша Канц

В 1995 году мой коллега и лауреат Нобелевской премии Дидье Кело открыл первую планету за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня известно более 5000 экзопланет, и мы открываем их ежедневно <...> Срок в 25 лет для обнаружения жизни вполне реален. Гарантий на успех нет, но в процессе исследований мы узнаем много нового.

Так, например, специалист назвал очень важным для успеха в этом направлении наличия более глубокого представления об элементах, необходимых для развития жизни. Также в список необходимого он добавил знания химических реакций и внешних условий, способствующих её формированию.

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