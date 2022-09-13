Предсказано скорое открытие внеземной жизни

В 1995 году мой коллега и лауреат Нобелевской премии Дидье Кело открыл первую планету за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня известно более 5000 экзопланет, и мы открываем их ежедневно <...> Срок в 25 лет для обнаружения жизни вполне реален. Гарантий на успех нет, но в процессе исследований мы узнаем много нового.