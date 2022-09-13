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1 час назад

NASA планирует провести новую попытку запуска ракеты к Луне 27 сентября

Газета.Ruиещё 1

Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне планируется 27 сентября. Об этом сообщается на сайте NASA.

NASA предпримет новую попытку запуска ракеты к Луне
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

"Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата - 2 октября", - сказано в сообщении.

В NASA также пояснили, что ранее планировалось провести запуск 23 сентября, однако было принято решение перенести его на 27 число, так как необходимо провести ряд тестов.

29 августа NASA приостановило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести на Луну новейший космический корабль Orion. Отмечалось, что состояние ракеты-носителя оценивалось как "стабильное", но специалистам требуется больше времени для принятия решения о запуске.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA вновь отложили запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, так как произошла утечка топлива при заправке. Уточняется, что экспертам не удалось устранить проблему.

Наука и техника,NASA,
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