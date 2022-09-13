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1 час назад

В Android 13 нашли упоминание совершенно нового гаджета от Google

Ferra.ru

Несмотря на то, что Android 13 уже вышла, энтузиасты продолжают изучать исходный операционной системы. И это даже даёт свои свежие плоды!

В Android 13 нашли упоминание совершенно нового гаджета от Google
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, именно из исходников актуальной версии системы от Google cтало известно, что поисковый гигант активно работает над совершенно новым устройством — планшетом Pixel Tablet Pro.

Кодовое название новинки — tangorpro или T6Pro. При этом стандартная модель устройства фигурирует под названиями tangor и T6. Напомним, что её Google анонсировала чуть ранее, в рамках конференции Google I/O 2022 в мае:

Пока что о Pixel Tablet Pro известно не так много. По данным инсайдеров, девайс оснастят 64 Мп камерой от Sony — IMX787. На подмогу ей должен прийти 10,8 Мп датчик Samsung S5K3J1.

К сожалению, об используемом в планшете процессоре также нет информации. Но вполне возможно, что в его основу ляжет либо чип Google Tensor первого поколения, либо Tensor G2. Последний должен дебютировать в грядущих флагманских смартфонах Pixel 7 и 7 Pro.

Наука и техника,Google,
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