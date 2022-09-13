В Android 13 нашли упоминание совершенно нового гаджета от Google

Несмотря на то, что Android 13 уже вышла, энтузиасты продолжают изучать исходный операционной системы. И это даже даёт свои свежие плоды!

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, например, именно из исходников актуальной версии системы от Google cтало известно, что поисковый гигант активно работает над совершенно новым устройством — планшетом Pixel Tablet Pro.

Кодовое название новинки — tangorpro или T6Pro. При этом стандартная модель устройства фигурирует под названиями tangor и T6. Напомним, что её Google анонсировала чуть ранее, в рамках конференции Google I/O 2022 в мае:

Пока что о Pixel Tablet Pro известно не так много. По данным инсайдеров, девайс оснастят 64 Мп камерой от Sony — IMX787. На подмогу ей должен прийти 10,8 Мп датчик Samsung S5K3J1.