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33 минуты назад

Раскрыты точные характеристики iPhone 14

Lenta.ru

Журналисты издания MacRumors выяснили точные характеристики аккумляторов новых смартфонов Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

Раскрыты точные характеристики iPhone 14
Фото: EPAEPA

Специалисты сослались на раскрытую китайскую базу смартфонов, в которой появились данные о реальных характеристиках батарей устройств. Оказалось, что емкость аккумулятора iPhone 14 составляет 3279 миллиампер-часов, iPhone 14 Pro — 3200 миллиампер-часов, iPhone 14 Pro Max — 4323 миллиампер-часов. Телефоны iPhone 14 Plus, который Apple назвала смартфоном с самой большой батареей в истории iPhone, имеет аккумулятор на 4352 миллиампер-часов.

Для сравнения, вышедший в 2021 году iPhone 13 mini получили батарею на 2406 миллиампер-часов, iPhone 13 — 3227 миллиампер-часов, iPhone 13 Pro — 3095 миллиампер-часов, iPhone 13 Pro Max — 4352 миллиампер-часов. Судя по всему, 13 Pro Max и новый 14 Plus имеют одинаковый аккумулятор.

Apple традиционно не раскрывает детальные характеристики аккумуляторов своих девайсов. На сайте компании лишь указано, что все новые аппараты рассчитаны минимум на один день автономной работы.

Ранее стало известно, что после презентации iPhone 14 7 сентября Apple перестала продавать смартфоны с 4G. Последним подобным девайсом был вышедший в 2019 году iPhone 11 — модель сняли с производства.

Наука и техника,Apple,
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