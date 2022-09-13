Один из самых популярных в мире порносайтов упал

Пользователи отмечают, что при попытке перейти на сайт возникает ошибка. При этом о неработающем портале сообщают из США, Великобритании, стран Евросоюза , Ближнего востока, Украины, Индии и Австралии.

PornHub — один из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016 году сайт был полностью заблокирован Роскомнадзором на всей территории России, однако в 2017 году регулятор снял запрет на ресурс и ограничил доступ только к некоторым страницам сайта. В том же году PornHub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».