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1 час назад

Один из самых популярных в мире порносайтов упал

Lenta.ruиещё 1

Один из самых популярных в мире порносайтов PornHub перестал работать. Об этом сообщают порталы-детекторы Updownradar и Downinspector.

Один из самых популярных в мире порносайтов упал
Фото: ТАССТАСС

Пользователи отмечают, что при попытке перейти на сайт возникает ошибка. При этом о неработающем портале сообщают из США, Великобритании, стран Евросоюза, Ближнего востока, Украины, Индии и Австралии.

PornHub — один из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016 году сайт был полностью заблокирован Роскомнадзором на всей территории России, однако в 2017 году регулятор снял запрет на ресурс и ограничил доступ только к некоторым страницам сайта. В том же году PornHub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Наука и техника,Роскомнадзор,ЕС,
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