Почему рацион питания космонавтов не включает морепродукты

Попытки ввести морепродукты в рацион питания российских космонавтов не получили развитие из-за сложности их доставки с Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС старший научный сотрудник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Анастасия Шаклеина.

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"Мы вели работу с компанией-поставщиком морепродуктов с Дальнего Востока, закупили их продукты, продегустировали, отобрали, - рассказала Шаклеина. - Но поставщику было очень невыгодно отправлять сюда морепродукты в таких небольших количествах. Они раз отправили, два отправили, на этом все прекратилось. Этот канал доставки очень сложный, большая страна".

В рацион российских космонавтов на сегодняшний день входит около 400 блюд, включая продукты промышленного производства (консервы и йогурты). С конца 80-х космонавты были переведены на сублимированные продукты. Способ позволяет сохранить полезные свойства практически на 100%, вкус и консистенция пищи остаются практически идентичны "земным".