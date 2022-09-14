Китайский смартфон взорвался из-за перегрева батареи

В Китае при перегреве взорвался аккумулятор смартфона Redmi Note 11T Pro, сообщает портал Xiaomiui. Владелец гаджета при этом не пострадал.

Фото: xiaomiui.net xiaomiui.net

Отмечается, что пользователь опубликовал видео поврежденного после взрыва батареи Redmi Note 11T Pro в китайском TikTok, известном как Douyin. Никакие детали произошедшего при этом не сообщаются.

Кроме того неизвестно, как на ситуацию отреагировала компания Xiaomi и представители бренда Redmi.