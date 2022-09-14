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9 минут назад

Китайский смартфон взорвался из-за перегрева батареи

Газета.Ruиещё 1

В Китае при перегреве взорвался аккумулятор смартфона Redmi Note 11T Pro, сообщает портал Xiaomiui. Владелец гаджета при этом не пострадал.

Китайский смартфон взорвался из-за перегрева батареи
Фото: xiaomiui.netxiaomiui.net

Отмечается, что пользователь опубликовал видео поврежденного после взрыва батареи Redmi Note 11T Pro в китайском TikTok, известном как Douyin. Никакие детали произошедшего при этом не сообщаются.

Кроме того неизвестно, как на ситуацию отреагировала компания Xiaomi и представители бренда Redmi.

В России Redmi Note 11T Pro известен как Poco X4 GT — это его глобальная версия. Из ключевых особенностей смартфона выделяются субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 8100 и IPS-экран с частотой обновления 144 Гц. Стоимость гаджета составляет от 31 тыс. руб.

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