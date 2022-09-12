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19 минут назад

ОС iOS 16 оказалась доступна для россиян

Илья Родин

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы для смартфонов - iOS 16. Она доступна для всех пользователей, в том числе, и для российских. Оповещения об обновлении уже стали приходить на устройства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

iOS 16 оказалась доступна для россиян
Фото: ReutersReuters

Обновление затронуло прежде всего экран блокировки. Владельцы гаджетов смогут менять шрифты по своему желанию, устанавливать разнообразные виджеты, личные фотографии.

Различные уведомления от приложений, загруженных на смартфон, будут появляться в нижней части экрана.

К экрану блокировки подключены и другие функции. В частности, можно так настроить приложения «Календарь», «Почта», iMessage и Safari, что они будут отражать только необходимое для пользователя содержимое.

Стало известно, когда начнутся поставки iPhone 14 в Россию

Кроме того, после загрузки обновления владельцы iPhone смогут пользоваться функцией Live text. Она позволяет работать с текстом, в том числе, и при монтаже видео.

Операционная система, по словам экспертов, будет работать не только на современных, но и на устаревших моделях, начиная с iPhone 8 .

Ранее сообщалось, что во второй половине сентября на российском рынке появятся iPhone 14. Их можно будет приобрести на «сером рынке». В интернет-магазинах и у сотовых операторов они поступят в продажу не ранее октября.

Наука и техника,Apple,
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