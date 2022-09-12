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51 минуту назад

iOS 16 оказалась доступна для жителей России

Lenta.ruиещё 2

Состоялся официальный релиз новой операционной системы для iPhone iOS 16. Пользователям в России также начали поступать на смартфоны оповещения с предложением обновить ОС.

iOS 16 оказалась доступна для жителей России
Фото: Apple Apple

Apple представила iOS 16 в начале июля. ОС получила новый экран блокировки, обновленные настройки конфиденциальности, переработанные уведомления.

ОС будет доступна для всех смартфонов бренда, начиная с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Также актуальную iOS можно будет установить на iPhone X и iPhone SE второго поколения.

Ранее специалисты прокомментировали слухи о проблемах с работой iPhone 14 на российском рынке. По словам авторов портала iPhones, после презентации Apple в сети ходили слухи, что новые телефоны бренда могут не работать в России. Это связали с тем, что в марте компания ушла с российского рынка и остановила поставки. Специалисты опровергли эти сообщения.

Наука и техника,Apple,
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