Apple выпустила обновление до iOS 16 для всех желающих

Американская компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 16, сообщает портал MacRumors.

Фото: Apple Apple

Новая версия мобильной операционной системы весит чуть больше 3 ГБ и уже доступна для всех владельцев iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone X и более свежих моделей. В этом году Apple отказалась от поддержки iPhone 6s, iPhone 7 и оригинального iPhone SE.

Проверить наличие iOS 16 можно, открыв «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».

Среди ключевых особенностей iOS 16 — новый экран блокировки с настраиваемыми виджетами, анимированные обои, обновленные уведомления, которые на экране блокировки теперь отображаются снизу и многое другое.