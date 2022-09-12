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43 минуты назад

Apple выпустила обновление до iOS 16 для всех желающих

Газета.Ru

Американская компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 16, сообщает портал MacRumors.

Apple выпустила обновление до iOS 16 для всех желающих
Фото: Apple Apple

Новая версия мобильной операционной системы весит чуть больше 3 ГБ и уже доступна для всех владельцев iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone X и более свежих моделей. В этом году Apple отказалась от поддержки iPhone 6s, iPhone 7 и оригинального iPhone SE.

Проверить наличие iOS 16 можно, открыв «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».

Среди ключевых особенностей iOS 16 — новый экран блокировки с настраиваемыми виджетами, анимированные обои, обновленные уведомления, которые на экране блокировки теперь отображаются снизу и многое другое.

Новая версия iOS обычно выходит сразу вместе с iPadOS, однако в этом году Apple отложила релиз операционной системы для фирменных планшетов в связи с доработкой функции Stage Manager. В связи с этим выход iPadOS 16.1, вероятно, произойдет вместе с презентацией новых планшетов iPad 10 и iPad M2 в октябре 2022 года.

Наука и техника,Apple,
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