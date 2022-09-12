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12 минут назад

Ученые выявили взаимосвязь между колебаниями орбиты Юпитера и климатом на Земле

Елена Прошина

Изменения параметров орбиты Юпитера способно создать на Земле более комфортный климат или наоборот привести к его непригодности для жизни. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

Ученые нашли связь между колебаниями орбиты Юпитера и климатом на Земле
Фото: NASANASA

Свое исследование они опубликовали в The Astronomical Journal.

Сбор соответствующих данных астрономы проводили на основе компьютерной модели альтернативной Солнечной системы. Моделирование показало, что более вытянутая форма орбиты Юпитера спровоцировала бы таяние ледников на Земле, что, впоследствии, расширило бы площадь комфортных зон для жизни на ней.

С другой стороны вытягивание орбиты Юпитера привело бы к обратной ситуации на планете — некоторые ее части покрылись бы вечной мерзлотой и оказались непригодными для обитания.

По мнению ученых, данное исследование станет полезным в поиске обитаемых экзопланет, обратив внимание астрономов не только на расстояние между планетой и ее звездой, но и их формы и наклоны. Также работа позволит оценить влияние Юпитера на климат Земли в прошлом и спрогнозировать его в будущем.

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