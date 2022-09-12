Ученые нашли связь между колебаниями орбиты Юпитера и климатом на Земле

Изменения параметров орбиты Юпитера способно создать на Земле более комфортный климат или наоборот привести к его непригодности для жизни. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

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Свое исследование они опубликовали в The Astronomical Journal.

Сбор соответствующих данных астрономы проводили на основе компьютерной модели альтернативной Солнечной системы. Моделирование показало, что более вытянутая форма орбиты Юпитера спровоцировала бы таяние ледников на Земле, что, впоследствии, расширило бы площадь комфортных зон для жизни на ней.

С другой стороны вытягивание орбиты Юпитера привело бы к обратной ситуации на планете — некоторые ее части покрылись бы вечной мерзлотой и оказались непригодными для обитания.