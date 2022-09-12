Стало известно, когда начнутся поставки iPhone 14 в Россию

Продажи новых смартфонов iPhone 14 и 14 Pro на российском рынке начнутся в начале октября 2022 года. Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе маркетплейса Wildberries уточнили, что ожидают первые поставки новых гаджетов в начале октября.
Представители операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» заявили, что также ожидают поставки новинок Apple в октябре.
Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что продажи iPhone 14 в России начнутся в октябре через параллельный рынок. На «сером рынке» они предположительно появятся 17 сентября, через день после начала продаж в Европе, сообщает «Прайм».
Аналитик подчеркнул, что цены как на «сером рынке», так и у крупных поставщиков будут значительно выше стоимости гаджетов в Европе.