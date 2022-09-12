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59 минут назад

Стало известно, когда начнутся поставки iPhone 14 в Россию

Илья Родин

Продажи новых смартфонов iPhone 14 и 14 Pro на российском рынке начнутся в начале октября 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, когда начнутся поставки iPhone 14 в Россию
Фото: ReutersReuters

В пресс-службе маркетплейса Wildberries уточнили, что ожидают первые поставки новых гаджетов в начале октября.

Представители операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» заявили, что также ожидают поставки новинок Apple в октябре.

Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что продажи iPhone 14 в России начнутся в октябре через параллельный рынок. На «сером рынке» они предположительно появятся 17 сентября, через день после начала продаж в Европе, сообщает «Прайм».

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Аналитик подчеркнул, что цены как на «сером рынке», так и у крупных поставщиков будут значительно выше стоимости гаджетов в Европе.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Мегафон,Apple,
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