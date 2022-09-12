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1 час назад

Apple отказывается от паролей: что нужно знать о системе Passkey

Мария Иванова

С релизом iOS 16 компания Apple официально отказывается от обычных паролей — их место займут passkey, новые цифровые ключи, необходимые для авторизации на различных платформах. Как они работают, чем отличаются от паролей и действительно ли они надежнее — кратко рассказываем о важном.

Apple отказывается от паролей: что нужно знать о системе Passkey
Фото: AppleApple

Что такое Apple Passkey?

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Функционально Passkey выполняет те же функции, что и обычные пароли: на устройствах Apple он встроен прямо в привычные окна логина на веб-сайтах и приложениях, требующих авторизации. Это уникальный цифровой ключ, который можно создать специально для каждого сайта или программы, и хранить его в облачном хранилище iCloud. Таким образом, ваши ключи автоматически синхронизируются между всеми вашими iOS-устройствами, включая браузер Safari. Passkey также можно передавать ближайшим устройствам через AirDrop.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, функция будет доступна только на iOS 16 и macOS Ventura — младшие версии операционных систем Apple пока не поддерживают ключи. Во-вторых, далеко не все приложения и сайты поддерживают ключи в качестве метода авторизации, и производитель пока не утвердил полный список партнеров.

Работает ли Apple Passkey на Android?

Так как при разработке функции Apple использовала мультиплатформенные стандарты FIDO Alliance, технически ключи поддерживают совместимость между разными устройствами. Если вы попытаетесь где-то авторизоваться при помощи passkey на Windows, вам придется использовать немного другой метод, т.к. ваши ключи не сохранятся на компьютере. Например, если вы попытаетесь войти на сайт в Google Chrome, iPhone попросит вас просканировать специальный QR-код на экране логина.

Более того, Apple — не единственный производитель, занимающаяся разработкой подобных технологий. Согласно официальному блогу Google, компания тоже активно работает над собственными ключами и собирается ввести поддержку функции ближе к концу 2022 года. Microsoft применяет похожие методы на протяжении многих лет, и обещает, что вскоре пользователи Windows смогут входить в свои учетные записи при помощи ключей Apple и Google.

Что надежнее: цифровые ключи или пароли?

Ни одну систему безопасности нельзя назвать на сто процентов защищенной, но нынешние принципы паролей — одна из главных проблем в сфере компьютерной безопасности. Злоумышленники постоянно пользуются тем, что многие люди склонны использовать одни и те же пароли вне зависимости от платформы. Если рассуждать с этой точки зрения, то да, отказ от обычных паролей в пользу цифровых ключей может повысить безопасность персональных данных: сейчас в этом направлении работают практически все IT-компании.

Наука и техника,Google,Microsoft,Apple,
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