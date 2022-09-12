Apple отказывается от паролей: что нужно знать о системе Passkey

С релизом iOS 16 компания Apple официально отказывается от обычных паролей — их место займут passkey, новые цифровые ключи, необходимые для авторизации на различных платформах. Как они работают, чем отличаются от паролей и действительно ли они надежнее — кратко рассказываем о важном.
Функционально Passkey выполняет те же функции, что и обычные пароли: на устройствах Apple он встроен прямо в привычные окна логина на веб-сайтах и приложениях, требующих авторизации. Это уникальный цифровой ключ, который можно создать специально для каждого сайта или программы, и хранить его в облачном хранилище iCloud. Таким образом, ваши ключи автоматически синхронизируются между всеми вашими iOS-устройствами, включая браузер Safari. Passkey также можно передавать ближайшим устройствам через AirDrop.
Но есть несколько нюансов. Во-первых, функция будет доступна только на iOS 16 и macOS Ventura — младшие версии операционных систем Apple пока не поддерживают ключи. Во-вторых, далеко не все приложения и сайты поддерживают ключи в качестве метода авторизации, и производитель пока не утвердил полный список партнеров.
Так как при разработке функции Apple использовала мультиплатформенные стандарты FIDO Alliance, технически ключи поддерживают совместимость между разными устройствами. Если вы попытаетесь где-то авторизоваться при помощи passkey на Windows, вам придется использовать немного другой метод, т.к. ваши ключи не сохранятся на компьютере. Например, если вы попытаетесь войти на сайт в Google Chrome, iPhone попросит вас просканировать специальный QR-код на экране логина.
Более того, Apple — не единственный производитель, занимающаяся разработкой подобных технологий. Согласно официальному блогу Google, компания тоже активно работает над собственными ключами и собирается ввести поддержку функции ближе к концу 2022 года. Microsoft применяет похожие методы на протяжении многих лет, и обещает, что вскоре пользователи Windows смогут входить в свои учетные записи при помощи ключей Apple и Google.
Ни одну систему безопасности нельзя назвать на сто процентов защищенной, но нынешние принципы паролей — одна из главных проблем в сфере компьютерной безопасности. Злоумышленники постоянно пользуются тем, что многие люди склонны использовать одни и те же пароли вне зависимости от платформы. Если рассуждать с этой точки зрения, то да, отказ от обычных паролей в пользу цифровых ключей может повысить безопасность персональных данных: сейчас в этом направлении работают практически все IT-компании.