В России резко подешевел iPhone 13

После того как Apple презентовала свои новые смартфоны — iPhone 14 и iPhone 14 Plus, цены на iPhone 13 в России упали в среднем на 18%, говорится в исследовании сервиса price.ru. Сильнее всего подешевел iPhone 13 mini со встроенной памятью на 512 Гб: 1 сентября средняя цена модели составляла 91 485 рублей, а 8 сентября — 69 977 рублей. Таким образом, смартфон стал дешевле на 24%.

Фото: apple.com apple.com

«Средняя цена смартфона iPhone 13 с памятью 512 Гб, по данным на 8 сентября 2022 года, в российских интернет-магазинах составила 67 457 рублей (–18% к показателю 1 сентября 2022 года). Средняя стоимость iPhone 13 mini 256 Гб в начале месяца составляла 64 507 рублей, а после релиза iPhone 14 упала на 11% — до 57 505 рублей», — говорится в исследовании, выдержки из которого привело РИА «Новости».

По данным сервиса, одновременно со снижением цены на модели прошлых лет онлайн-спрос на данную продукцию вырос на 83%. В основном потребители интересуются моделями не старше 2 лет.

«Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны», — говорится в пресс-релизе.

Сервис связывает увеличение спроса с разрешением российских властей ввозить устройства Apple по параллельному импорту.

7 сентября Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Главная особенность флагманских смартфонов — переосмысление роли «чёлки» в верхней части экрана. Вырез под фронтальную камеру и датчики для FaceID превратились в динамичную кнопку, на которой появляются звонки, уведомления о переходе в беззвучный режим и о зарядке.

В США iPhone 14 с экраном в 6,1 дюйма начнут продавать 16 сентября, версию Pro с диагональю 6,7 дюйма можно будет приобрести с 7 октября.