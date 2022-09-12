Астрофизик рассказал, когда на других планетах найдут жизнь

Обнаружить жизнь на планетах вне Солнечной системы есть шансы уже в следующие 25 лет, считает астрофизик Саша Канц из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Об этом он сообщил на пресс-конференции по поводу открытия в Школе Центра по изучению происхождения и распространенности жизни.

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«В 1995 году мой коллега и лауреат Нобелевской премии Дидье Кело открыл первую планету за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня известно более 5000 экзопланет, и мы открываем их ежедневно», — отметил Канц.

Еще много экзопланет ждут своего открытия, поскольку астрономы считают, что каждая из более чем 100 млрд звезд в галактике Млечный Путь имеет как минимум одну обращающуюся вокруг нее планету, пояснил он. Это дает огромное количество экзопланет, многие из которых, по словам Канца, похожи на Землю и находятся на нужном расстоянии от своих звезд-хозяев, чтобы обеспечить условия для жизни, например, наличие жидкой воды.

«Срок в 25 лет для обнаружения жизни вполне реален. Гарантий на успех нет, но в процессе исследований мы узнаем много нового», — заявил Канц.