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46 минут назад

Астрофизик заявил, что жизнь на других планетах может быть найдена в течение следующих 25 лет

Газета.Ru

Обнаружить жизнь на планетах вне Солнечной системы есть шансы уже в следующие 25 лет, считает астрофизик Саша Канц из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Об этом он сообщил на пресс-конференции по поводу открытия в Школе Центра по изучению происхождения и распространенности жизни.

Астрофизик рассказал, когда на других планетах найдут жизнь
Фото: Газета.руГазета.ру

«В 1995 году мой коллега и лауреат Нобелевской премии Дидье Кело открыл первую планету за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня известно более 5000 экзопланет, и мы открываем их ежедневно», — отметил Канц.

Еще много экзопланет ждут своего открытия, поскольку астрономы считают, что каждая из более чем 100 млрд звезд в галактике Млечный Путь имеет как минимум одну обращающуюся вокруг нее планету, пояснил он. Это дает огромное количество экзопланет, многие из которых, по словам Канца, похожи на Землю и находятся на нужном расстоянии от своих звезд-хозяев, чтобы обеспечить условия для жизни, например, наличие жидкой воды.

«Срок в 25 лет для обнаружения жизни вполне реален. Гарантий на успех нет, но в процессе исследований мы узнаем много нового», — заявил Канц.

В частности, важно получить более глубокое представление об элементах, необходимых для развития жизни, химических реакциях и внешних условиях, способствующих ее формированию. Это позволит определить приоритеты исследований звезд и планет в будущем.

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