Вышло большое обновление Windows: все нюансы новой версии 22H2

Состоялся релиз крупного обновления Sun Valley 2 (22H2) для Windows 11: массивный патч включает в себя набор мелких улучшений и несколько новых функций. Загрузка обновления пока доступна не всем, так как оно распространяется волнами — объясняем, чего от него можно ждать.

Фото: Microsoft Microsoft

Расширение стартового меню

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Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит прикреплять больше приложений или активностей в секции рекомендаций стартового меню. Более того, меню будет открывать документы в веб-версии Office только если на компьютере не установлено соответствующее программное обеспечение.

Панель задач

Разработчики собираются вернуть возможность перетаскивать объекты на панель задач при помощи мыши, чтобы создавать ярлыки для быстрого доступа.

Диспетчер задач

Обновление 22H2 визуально освежит привычный «Диспетчер задач» — его новый дизайн базируется на Fluent UI и Win UI. Как и предыдущая версия приложения, новый диспетчер предоставит всю необходимую информацию: от списка процессов и графика производительности до списка служб, пользователей и автозагрузки. Разница лишь в том, что обновленный «Диспетчер задач» скроет вкладки процессов и производительности в боковом меню. Помимо этого, приложение станет более удобным на планшетах. Оно также будет показывать название устройства, его модель, CPU и объем оперативной памяти в верхней части окна.

Новый дизайн всплывающих уведомлений

Редизайну также подвергнутся всплывающие окна, вроде индикаторов громкости и яркости экрана — в том числе и медиа-проигрыватель, появляющийся при воспроизведении музыки в поддерживаемом приложении. Теперь они по умолчанию будут использовать темную тему, чтобы лучше вписываться в новый дизайн экрана блокировки.

Улучшенная привязка окон

После обновления окна приложений можно будет масштабировать, накладывая иконку программы на полупрозрачный фон. После того, как размер главного окна изменится, остальные привязанные окна расфокусируются.

Оптимизация панели задач для планшетов

Microsoft введет новую форму панели задач, предназначенную специально для оптимизации на планшетах. В свернутом состоянии панель занимает меньше места на экране, а в разложенном, благодаря масштабированию, ей будет проще пользоваться на сенсорных дисплеях.

Загрузка обновлений за счет чистой энергии

Центр обновлений Windows подключит статистику по чистой энергии, чтобы снизить объем вредных выбросов. Windows 11 начнет загружать обновления на фоне во времена максимальной доступности возобновляемой энергии, но эту функцию можно будет отключить в настройках центра обновлений.

Проводник Windows

Проводник для Windows 11 получит не только улучшенную интеграцию облачного хранилища OneDrive, но и поддержку вкладок для организации отдельных папок и директорий — они работают примерно так же, как вкладки в браузере Microsoft Edge. Помимо этого, сейчас компания активно работает над новой боковой панелью и тестирует контекстуальные рекомендации.

Windows Spotlight

Microsoft тестирует функцию Windows Spotlight для ПК-версии операционной версии — она не будет отличаться от Spotlight для экранов блокировки на мобильных устройствах.

Цельность памяти