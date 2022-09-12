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13 минут назад

Европейский зонд разгадал тайну внезапных переворотов магнитного поля Солнца

Газета.Ruиещё 1

Астрономам удалось выяснить, почему магнитное поле Солнца периодически сильно меняет локальную конфигурацию. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Европейский зонд разгадал тайну внезапных переворотов магнитного поля Солнца
Фото: газета.ruгазета.ru

В 1970-х годах немецко-американские зонды Helios обследовали Солнце с пролетной траектории и зафиксировали внезапные локальные инверсии магнитного поля Солнца. Эти загадочные перевороты всегда были внезапными и временными, продолжались от нескольких секунд до нескольких часов, прежде чем магнитные линии возвращались к своему первоначальному направлению.

Теперь ученые выяснили природу этого явления с помощью солнечного зонда Parker, запущенного в 2018 году. Они подтвердили гипотезу, согласной которой смена векторов магнитной индукции связана с S-образной формой поля. Прибор Metis блокирует основной солнечный свет и фотографирует околосолнечную плазму, состоящую из заряженных частиц, реагирующих на магнитное поле. С его помощью ученые получили изображение солнечной короны, на котором был виден S-образный излом в корональной плазме. Сопоставив этот оптический снимок с одновременным ультрафиолетовым снимком самого светила, астрономы заметили, что излом находится над активной областью AR 12972. Подобные активные области связаны с солнечными пятнами и магнитной активностью Солнца.

В итоге специалисты пришли к выводу, что локальное изменение векторов напряженности магнитного поля связано с взаимодействием магнитных моментов разных потоков солнечной плазмы, порождающих в итоге силовые линии причудливой формы. Авторы надеются, что это открытие поможет понять, как именно формируется солнечный ветер, направляемый аналогичными магнитными полями.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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