Европейский зонд разгадал тайну внезапных переворотов магнитного поля Солнца

Астрономам удалось выяснить, почему магнитное поле Солнца периодически сильно меняет локальную конфигурацию. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

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В 1970-х годах немецко-американские зонды Helios обследовали Солнце с пролетной траектории и зафиксировали внезапные локальные инверсии магнитного поля Солнца. Эти загадочные перевороты всегда были внезапными и временными, продолжались от нескольких секунд до нескольких часов, прежде чем магнитные линии возвращались к своему первоначальному направлению.

Теперь ученые выяснили природу этого явления с помощью солнечного зонда Parker, запущенного в 2018 году. Они подтвердили гипотезу, согласной которой смена векторов магнитной индукции связана с S-образной формой поля. Прибор Metis блокирует основной солнечный свет и фотографирует околосолнечную плазму, состоящую из заряженных частиц, реагирующих на магнитное поле. С его помощью ученые получили изображение солнечной короны, на котором был виден S-образный излом в корональной плазме. Сопоставив этот оптический снимок с одновременным ультрафиолетовым снимком самого светила, астрономы заметили, что излом находится над активной областью AR 12972. Подобные активные области связаны с солнечными пятнами и магнитной активностью Солнца.