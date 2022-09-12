Еще один новый производитель ноутбуков пришел в Россию

Бренд TCL объявил о старте продаже в России своего ноутбука TCL BOOK 14 Go. Он подходит для работы и учёбы.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Ноутбук построен на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7С. Также у него есть 4 ГБ оперативной памяти, накопитель UFS2.1 на 128 ГБ. Утверждается, что TCL BOOK 14 Go способен проработать без подзарядки до 12 часов. Устройство оснащено портом USB-C с Power Delivery, поддерживает адаптер мощностью 30 Вт.

Толщина корпуса ноутбука составляет 13,95 мм, а вес — 1,28 кг. Из разъёмов: по бокам два порта USB-C с Power Delivery, причём одних из них поддерживает вывод видеосигнала на внешние устройства по стандарту DisplayPort, один полноразмерный порт USB-А, а также слот для карты памяти microSD.