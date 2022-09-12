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32 минуты назад

Ещё один новый производитель ноутбуков пришёл в Россию: теперь TCL

Ferra.ru

Бренд TCL объявил о старте продаже в России своего ноутбука TCL BOOK 14 Go. Он подходит для работы и учёбы.

Еще один новый производитель ноутбуков пришел в Россию
Фото: ferra.ruferra.ru

Ноутбук построен на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7С. Также у него есть 4 ГБ оперативной памяти, накопитель UFS2.1 на 128 ГБ. Утверждается, что TCL BOOK 14 Go способен проработать без подзарядки до 12 часов. Устройство оснащено портом USB-C с Power Delivery, поддерживает адаптер мощностью 30 Вт.

Толщина корпуса ноутбука составляет 13,95 мм, а вес — 1,28 кг. Из разъёмов: по бокам два порта USB-C с Power Delivery, причём одних из них поддерживает вывод видеосигнала на внешние устройства по стандарту DisplayPort, один полноразмерный порт USB-А, а также слот для карты памяти microSD.

14-дюймовый TCL BOOK 14 Go можно купить в Ситилинке и ДНС по рекомендованной розничной цене 32 990 рублей. Первые покупатели ноутбука в магазинах Ситилинк получат в подарок планшет TCL Tab 10s Wi-Fi планшет TCL Tab 10S.

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