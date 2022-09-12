Cкладные смартфоны Samsung остались без одной функции Android

Ключевой функцией Android 12L для планшетов и складных устройств является панель задач, но на устройствах Samsung она, как оказалось, отключается при использовании стороннего лончера.
Таким образом, при запуске Nova Launcher или Niagara панель задач просто автоматически отключается в настройках. Журналисты отмечают, что это немного разочаровывает, но в какой-то степени это имеет смысл.
Если всё же включить панель задач, то всего через несколько минут использования Galaxy Z Fold 4 с Niagara Launcher можно заметить неполадки в работе. Панель задач начинает всё чаще и чаще давать сбои, требуя её включения и выключения.