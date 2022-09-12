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1 час назад

Samsung поймали на отключении одной функции Android в складных смартфонах

Ключевой функцией Android 12L для планшетов и складных устройств является панель задач, но на устройствах Samsung она, как оказалось, отключается при использовании стороннего лончера.

Cкладные смартфоны Samsung остались без одной функции Android
Фото: ferra.ruferra.ru

Таким образом, при запуске Nova Launcher или Niagara панель задач просто автоматически отключается в настройках. Журналисты отмечают, что это немного разочаровывает, но в какой-то степени это имеет смысл.

Если всё же включить панель задач, то всего через несколько минут использования Galaxy Z Fold 4 с Niagara Launcher можно заметить неполадки в работе. Панель задач начинает всё чаще и чаще давать сбои, требуя её включения и выключения.

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