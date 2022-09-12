Кольцо активности, Nintendo, редактирование сообщений: главные фишки iOS 16

Сегодня вечером должен состояться релиз iOS 16 — новой версии операционной системы Apple, до которой смогут обновиться все владельцы iPhone от 8 версии смартфона и старше. В преддверии выхода ОС портал MacRumors собрал главные фишки платформы — мы перевели этот текст.

Фото: Apple Apple

Персонализация экрана блокировки

Видео дня

Одна из главных фишек iOS 16 — это возможность настройки экрана блокировки при помощи многослойных обоев, виджетов, кастомных шрифтов для даты и времени, а также других косметических мелочей. Новая версия операционной системы также позволит выбрать ряд фото, которые будут сменять друг друга на экране блокировки в течение дня.

Apple

Редактирование и отмена отправки сообщений

В iOS 16 появится возможность редактировать или отменять отправку сообщений в мессенджере Apple, а также помечать диалоги как непрочтенные после того, как вы их открыли. Отредактировать сообщение разрешается пять раз в течение 15 минут после отправки. Получатели смогут видеть историю изменений, а на версиях iOS от 15 и младше пользователи будут получать уведомление об изменениях отдельным сообщениям. Правда, это касается только разговоров в мессенджере: обычные SMS-сообщения нельзя редактировать.

Apple

Полноэкранный режим для музыкального проигрывателя

iOS 16 возвращает полноэкранный музыкальный проигрыватель на экране блокировки, который показывает обложку альбома и совпадающие по цвету обои. В последний раз эта функция была доступна на iOS 10, которая вышла в 2016 году. Впрочем, все, кому не нужен проигрыватель на экране блокировки, могут минимизировать его в настройках.

Apple

Поддержка контроллеров Joy-Con

На iOS 16 появится поддержка множества новых Bluetooth-контроллеров для игр, включая джой-коны от Nintendo Switch. Система распознает парные контроллеры либо как два самостоятельных геймпада, либо как один цельный — каждый пользователь может настроить этот параметр на свой вкус. Напомним, ранее Apple ввела поддержку контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X.

Отслеживание заказов в Apple Pay

Обновление Apple Pay в iOS 16 позволит отслеживать статус заказов, оплаченных через мобильный кошелек смартфона. Приложение подскажет приблизительную дату доставки и предупредит, если ваша посылка была передана курьеру.

Apple

Кольцо активности без Apple Watch

Начиная с iOS 16, приложение «Фитнес» будет доступно всем пользователям iPhone — не только обладателям Apple Watch. Это касается и трекера физической активности, который отслеживает сожженные калории пользователя при помощи датчиков движения телефона. Подписка на платную версию «Фитнеса» тоже станет доступна всем желающим.