Искусственное охлаждение Земли назвали бесполезным

Ученые Университета Майами назвали искусственное охлаждение океанов бесполезным для ослабления ураганов, которые становятся более мощными из-за глобального потепления. Согласно выводам, опубликованным в журнале Communications Earth & Environment, если бы у человечества были неисчерпаемые ресурсы для охлаждения колоссального количества морской воды, то даже это лишь незначительно ослабило бы тропические циклоны.

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Исследователи применили сложную компьютерную модель атмосферы Земли, а также теорию взаимодействия между морем и воздушной оболочкой. Они проследили, как охлаждение больших участков океана площадью 260 тысяч квадратных километров, что соответствует 21 тысячи кубических километров, на два градуса Цельсия повлияет на силу ураганов.

В результате тропические циклоны даже в самых идеальных атмосферных и океанических условиях ослабли лишь на 15 процентов, хотя количество энергии, которые пришлось бы извлечь из океана для достижения этой цели, более чем в сто раз превышает количество, потребленное в США в 2019 году. Таким образом, этот способ является слишком неэффективным даже при условии его сомнительной реализуемости на практике.