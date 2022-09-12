В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
14 минут назад

В России придумали метод заживления кожи без рубцов

Ferra.ruиещё 4

Учёные НИУ «МИЭТ» и Сеченовского университета разработали хирургический метод заживления разрезов внутренних и наружных органов без образования рубцов.

В России придумали метод заживления кожи без рубцов
Фото: ferra.ruferra.ru

В новом методе используется особый биоорганический состав в качестве припоя, который наносится в область раны. После этого её края спаиваются лазером. Так получается герметичный шов с минимальными размерами. В будущем он не оставит заметного рубца.

«Компоненты припоя подобраны так, чтобы максимально поглощать лазерное излучение, концентрируя его в области раны. Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твёрдый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма», — пояснили учёные.

Они утверждают, что через 10 дней после операции ткани в области шва практически неотличимы от исходного кожного покрова.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители