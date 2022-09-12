В России придумали метод заживления кожи без рубцов

Учёные НИУ «МИЭТ» и Сеченовского университета разработали хирургический метод заживления разрезов внутренних и наружных органов без образования рубцов.
В новом методе используется особый биоорганический состав в качестве припоя, который наносится в область раны. После этого её края спаиваются лазером. Так получается герметичный шов с минимальными размерами. В будущем он не оставит заметного рубца.
«Компоненты припоя подобраны так, чтобы максимально поглощать лазерное излучение, концентрируя его в области раны. Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твёрдый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма», — пояснили учёные.
Они утверждают, что через 10 дней после операции ткани в области шва практически неотличимы от исходного кожного покрова.