В России придумали метод заживления кожи без рубцов

«Компоненты припоя подобраны так, чтобы максимально поглощать лазерное излучение, концентрируя его в области раны. Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твёрдый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма», — пояснили учёные.