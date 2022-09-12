Объем аккумуляторов смартфонов линейки iPhone 14 раскрыли накануне старта продаж. Об этом сообщает портал MacRumors.
Так, емкость батареи iPhone 14 составила 3279 мАч, iPhone 14 Plus — 4325 мАч, iPhone 14 Pro — 3200 мАч, а iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч. Для сравнения, в прошлом году показатели были следующие: iPhone 13 mini — 2406 мАч, iPhone 13 — 3227 мАч, iPhone 13 Pro — 3095 мАч, iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч. Таким образом, объем аккумулятора незначительно снизился лишь у самой старшей модели.
Известно, что Apple никогда не раскрывает емкость аккумуляторов своих смартфонов, однако MacRumors удалось получить эту информацию из китайской нормативной базы данных.
Предварительный заказ на смартфоны линейки iPhone 14 открылся с 9 сентября. Старт продаж устройств запланирован на 16 сентября кроме модели iPhone 14 Plus — ее запуск состоится лишь 7 октября.