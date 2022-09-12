Объем аккумуляторов смартфонов линейки iPhone 14 раскрыли накануне старта продаж. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Так, емкость батареи iPhone 14 составила 3279 мАч, iPhone 14 Plus — 4325 мАч, iPhone 14 Pro — 3200 мАч, а iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч. Для сравнения, в прошлом году показатели были следующие: iPhone 13 mini — 2406 мАч, iPhone 13 — 3227 мАч, iPhone 13 Pro — 3095 мАч, iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч. Таким образом, объем аккумулятора незначительно снизился лишь у самой старшей модели.

Известно, что Apple никогда не раскрывает емкость аккумуляторов своих смартфонов, однако MacRumors удалось получить эту информацию из китайской нормативной базы данных.