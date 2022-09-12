Apple включила Россию в список стран, где будут доступны iPhone 14

Согласно сведениям тематического портала The GEEK, все смартфоны новой серии iPhone 14 американского бренда Apple будут функционировать без ограничений на территории Российской Федерации.

Фото: Apple Apple

Россия обрела сертификацию на распространение и работу новой продукции от Apple, помимо РФ, в данный перечень также вошли Армения, Казахстан, Беларусь и Киргизия.

Однако недавно состоявшаяся презентация не вызвала массового ажиотажа на территории постсоветских республик, поскольку существенных отличий от предшествующих моделей в нынешнем году получилось еще меньше. Кроме того, новые гаджеты подвергли критике и техноблогеры стран СНГ.

Однако корпорация Apple уже объявила начало приема предварительных заказов на iPhone 14. В нашей стране самая минимальная цена на новое устройство составляет 85 тысяч рублей, что немного выше в сравнении с другими странами.