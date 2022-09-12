Xiaomi представила подушку с отслеживанием качества сна

У Xiaomi имеется множество интересных гаджетов, призванных облегчить и улучшить жизнь пользователя. Одним из таких безусловно является новый продукт компании для дома — «умная» подушка Smart Pillow.
По словам компании, устройство умеет снимать различные показатели во время сна владельца. Вся собранная информация передаётся на смартфон или планшетный компьютер.
При этом, что интересно, среди собираемой информации есть и пульс — его подушка снимает при помощи вшитого пьезоэлектрического датчика. Помимо этого, Smart Pillow отслеживает показатели дыхания, движения пользователя, а также его храп.
Сообщается, что наличие электроники в подушке никак не мешает сну — её можно использовать в любом положении и любой стороной. Работает гаджет от ААА-батареек. Заряда хватает примерно на два месяца работы.
Отметим, что цена «умной» подушки весьма демократичная — Xiaomi просит за неё всего 43 доллара.