Xiaomi представила подушку с отслеживанием качества сна

У Xiaomi имеется множество интересных гаджетов, призванных облегчить и улучшить жизнь пользователя. Одним из таких безусловно является новый продукт компании для дома — «умная» подушка Smart Pillow.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По словам компании, устройство умеет снимать различные показатели во время сна владельца. Вся собранная информация передаётся на смартфон или планшетный компьютер.

При этом, что интересно, среди собираемой информации есть и пульс — его подушка снимает при помощи вшитого пьезоэлектрического датчика. Помимо этого, Smart Pillow отслеживает показатели дыхания, движения пользователя, а также его храп.

Сообщается, что наличие электроники в подушке никак не мешает сну — её можно использовать в любом положении и любой стороной. Работает гаджет от ААА-батареек. Заряда хватает примерно на два месяца работы.