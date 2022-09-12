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45 минут назад

Xiaomi представила подушку с пульсометром и отслеживанием качества сна

Ferra.ru

У Xiaomi имеется множество интересных гаджетов, призванных облегчить и улучшить жизнь пользователя. Одним из таких безусловно является новый продукт компании для дома — «умная» подушка Smart Pillow.

Xiaomi представила подушку с отслеживанием качества сна
Фото: ferra.ruferra.ru

По словам компании, устройство умеет снимать различные показатели во время сна владельца. Вся собранная информация передаётся на смартфон или планшетный компьютер.

При этом, что интересно, среди собираемой информации есть и пульс — его подушка снимает при помощи вшитого пьезоэлектрического датчика. Помимо этого, Smart Pillow отслеживает показатели дыхания, движения пользователя, а также его храп.

Сообщается, что наличие электроники в подушке никак не мешает сну — её можно использовать в любом положении и любой стороной. Работает гаджет от ААА-батареек. Заряда хватает примерно на два месяца работы.

Отметим, что цена «умной» подушки весьма демократичная — Xiaomi просит за неё всего 43 доллара.

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