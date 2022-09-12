Российский космонавт побьет рекорд по времени пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко в следующем году побьет рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе, сообщил Роскосмос.

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«В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбиту 12 сентября 2015 года установил космонавт Геннадий Падалка, он пробыл в космическом пространстве 878 суток.

Ранее сообщалось, что Кононенко полетит на Международную космическую станцию с другим российским космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара на корабле «Союз МС-23» весной 2023 года. Для него это будет уже пятый полет.