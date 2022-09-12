В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Российский космонавт пошел на рекорд по времени пребывания на орбите

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российский космонавт Олег Кононенко в следующем году побьет рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе, сообщил Роскосмос.

Российский космонавт побьет рекорд по времени пребывания в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбиту 12 сентября 2015 года установил космонавт Геннадий Падалка, он пробыл в космическом пространстве 878 суток.

Ранее сообщалось, что Кононенко полетит на Международную космическую станцию с другим российским космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара на корабле «Союз МС-23» весной 2023 года. Для него это будет уже пятый полет.

Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.

Наука и техника,Геннадий Падалка,Олег Кононенко,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители