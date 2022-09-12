Секретную VR-гарнитуру от Meta* забыли в гостиничном номере

Снимки были опубликованы пользователем по имени Рамиро Карденас. Он утверждает, что гарнитуру забыли в гостиничном номере, что дало ему возможность осмотреть ее и сделать несколько фотографий. На упаковке устройства есть надпись «Meta Quest Pro», а также логотип компании Марка Цукерберга. Кроме того, на ней есть пометка, что гаджет является инженерным образцом, то есть прототипом. Карденас утверждает, что человек, который забыл гарнитуру, впоследствии вернулся и забрал ее обратно.