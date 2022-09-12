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20 минут назад

Секретную VR-гарнитуру от Meta* забыли в гостиничном номере и слили фото в сеть

Газета.Ru

В сети появились фото VR-гарнитуры, которая предположительно является новым устройством виртуальной реальности от компании Meta (признана экстремистской организацией). Об этом сообщает The Verge.

Секретную VR-гарнитуру от Meta* забыли в гостиничном номере
Фото: Ramiro Cardenas/The VergeRamiro Cardenas/The Verge

Снимки были опубликованы пользователем по имени Рамиро Карденас. Он утверждает, что гарнитуру забыли в гостиничном номере, что дало ему возможность осмотреть ее и сделать несколько фотографий. На упаковке устройства есть надпись «Meta Quest Pro», а также логотип компании Марка Цукерберга. Кроме того, на ней есть пометка, что гаджет является инженерным образцом, то есть прототипом. Карденас утверждает, что человек, который забыл гарнитуру, впоследствии вернулся и забрал ее обратно.

Известно, что 11 октября состоится презентация Meta Connect, на которой будет представлена новая VR-гарнитура компании. Однако ее характеристики, а также название держатся в секрете — разработка ведется под кодовым названием Project Cambria.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что во втором квартале 2022 года Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) потерял $2,8 млрд из-за разработки метавселенной.

* признана экстремистской организацией

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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