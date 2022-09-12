Секретную VR-гарнитуру от Meta* забыли в гостиничном номере

В сети появились фото VR-гарнитуры, которая предположительно является новым устройством виртуальной реальности от компании Meta (признана экстремистской организацией). Об этом сообщает The Verge.
Снимки были опубликованы пользователем по имени Рамиро Карденас. Он утверждает, что гарнитуру забыли в гостиничном номере, что дало ему возможность осмотреть ее и сделать несколько фотографий. На упаковке устройства есть надпись «Meta Quest Pro», а также логотип компании Марка Цукерберга. Кроме того, на ней есть пометка, что гаджет является инженерным образцом, то есть прототипом. Карденас утверждает, что человек, который забыл гарнитуру, впоследствии вернулся и забрал ее обратно.
Известно, что 11 октября состоится презентация Meta Connect, на которой будет представлена новая VR-гарнитура компании. Однако ее характеристики, а также название держатся в секрете — разработка ведется под кодовым названием Project Cambria.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что во втором квартале 2022 года Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) потерял $2,8 млрд из-за разработки метавселенной.
* признана экстремистской организацией