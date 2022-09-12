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48 минут назад

«Суперкомпьютер»: раскрыты подробности о первом белорусском ноутбуке

Ferra.ruиещё 1

1 сентября Александр Лукашенко представил «первый белорусский ноутбук». Канал «АТН: новости Беларуси и мира» узнал подробности об этом устройстве.

Раскрыты подробности о первом белорусском ноутбуке
Фото: ferra.ruferra.ru

Корреспондент побывал на заводе вычислительной техники, который входит в холдинг «Горизонт». Именно здесь создаётся ноутбук. Журналистка узнала, что продавать этот портативный компьютер намерены и в России.

Сейчас производитель намерен добиться локализации производства в 12% к концу года. В будущем хотят приблизиться к показателю в 35%. Пока в Беларуси осуществляется сборка. Кроме того, белорусские разработчики сами пишут BIOS, как утверждается в репортаже. Пока ноутбук работает под управлением Windows 11. В качестве процессоров, скорее всего, используются модели Intel.

Базовая версия ноутбука с экраном диагональю 15,6 дюйма будет продаваться по цене 1300 белорусских рублей.

Наука и техника,Александр Лукашенко,Intel,
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