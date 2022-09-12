Раскрыты подробности о первом белорусском ноутбуке

Корреспондент побывал на заводе вычислительной техники, который входит в холдинг «Горизонт». Именно здесь создаётся ноутбук. Журналистка узнала, что продавать этот портативный компьютер намерены и в России.

Сейчас производитель намерен добиться локализации производства в 12% к концу года. В будущем хотят приблизиться к показателю в 35%. Пока в Беларуси осуществляется сборка. Кроме того, белорусские разработчики сами пишут BIOS, как утверждается в репортаже. Пока ноутбук работает под управлением Windows 11. В качестве процессоров, скорее всего, используются модели Intel.