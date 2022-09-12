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36 минут назад

Названы пять функций iPhone 14, которые Apple "украла" у Android-смартфонов

Газета.Ruиещё 1

Портал Android Central опубликовал список из пяти функций, которые Apple применила в новом смартфоне iPhone 14, однако ранее они уже были реализованы на гаджетах под управлением Android.

Какие функции iPhone 14 Apple «украла» у Android-смартфонов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прежде всего, речь о функциональном вырезе Dynamic Island, который появился в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Как утверждает Android Central, впервые аналогичная функция была использована компанией LG в смартфоне LG V10. Речь идет о так называемом «Втором экране», с помощью которого пользователи могли устанавливать ярлыки для контактов или слушать музыку без использования основного дисплея. В данном случае Apple не слепо скопировала функцию у конкурента, но очевидно вдохновлялась именно нововведением от LG.

Кроме того, в линейке iPhone 14 Apple наконец отказалась от «моноброви» наверху экрана, заменив его на вытянутый овальный вырез. Вырезы аналогичной формы, а также круглые отверстия для селфи-камеры уже на протяжении нескольких лет используются крупнейшими производителями Android-смартфонов.

Также к перечню «украденных у Android» функций портал отнес постоянно включенный дисплей даже при заблокированном устройстве (режим Always-On Display), динамическую частоту обновления экрана и режим обнаружения автомобильных аварий.

Наука и техника,Apple,
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