Новый смартфон Samsung получит самое низкое разрешение экрана

Известный китайский инсайдер Ice Universe заявил о том, что в 2023 году Samsung выпустит флагман S23, разрешение экрана которого будет «самым низким» среди конкурентов. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте Ice Universe.

Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru» Дони Джабборов/«Газета.Ru»

«В следующем году разрешение экрана в 1220p у китайских смартфонов станет новым мейнстримом, а новые Samsung S23/23+ получат недорогое разрешение 1080p, которое может стать самым низким разрешением среди флагманов 2023 года», — утверждает инсайдер.

По его словам, флагманы Samsung серии S давно превратились в «телефоны третьего сорта». В этом инсайдер винит главу мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро, заступившего на должность в 2022 году.