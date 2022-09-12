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1 час назад

Инсайдер: новый смартфон Samsung получит "самое низкое разрешение среди флагманов"

Газета.Ruиещё 1

Известный китайский инсайдер Ice Universe заявил о том, что в 2023 году Samsung выпустит флагман S23, разрешение экрана которого будет «самым низким» среди конкурентов. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте Ice Universe.

Новый смартфон Samsung получит самое низкое разрешение экрана
Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru»Дони Джабборов/«Газета.Ru»

«В следующем году разрешение экрана в 1220p у китайских смартфонов станет новым мейнстримом, а новые Samsung S23/23+ получат недорогое разрешение 1080p, которое может стать самым низким разрешением среди флагманов 2023 года», — утверждает инсайдер.

По его словам, флагманы Samsung серии S давно превратились в «телефоны третьего сорта». В этом инсайдер винит главу мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро, заступившего на должность в 2022 году.

Предполагается, что анонс линейки Samsung Galaxy S23 произойдет в начале 2023 года. В семейство войдут три модели — S23, S22 Plus и S23 Ultra. По заявлениям инсайдеров, смартфоны будут работать исключительно на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 независимо от региона распространения.

Наука и техника,Qualcomm,
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