В России появятся отечественные банкоматы

Центробанк рассказал, когда в России начнут появляться отечественные банкоматы. Первые образцы поступят в банки для тестирования уже этой осенью. Серийные партии начнут поставляться в первом квартале 2023 год.

Отмечается, что даже после выхода на рынок с серийными партиями банкоматов их производители будут продолжать работы по дальнейшей их локализации. Это будет происходить ближайшие два года. Сейчас создать на 100% отечественный банкомат технически невозможно. В России можно сделать корпус, механическую часть конструкции банкомата, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет». По сути, первые российские банкоматы окажутся устройствами с отечественным корпусом с импортным содержимым.