В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
45 минут назад

В России начнут устанавливать отечественные банкоматы

Ferra.ruиещё 5

Центробанк рассказал, когда в России начнут появляться отечественные банкоматы. Первые образцы поступят в банки для тестирования уже этой осенью. Серийные партии начнут поставляться в первом квартале 2023 год.

В России появятся отечественные банкоматы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Банкоматы изготавливают БФС и САГА. Если осеннее тестирование пройдёт успешно, то начнётся серийное производство.

Отмечается, что даже после выхода на рынок с серийными партиями банкоматов их производители будут продолжать работы по дальнейшей их локализации. Это будет происходить ближайшие два года. Сейчас создать на 100% отечественный банкомат технически невозможно. В России можно сделать корпус, механическую часть конструкции банкомата, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет». По сути, первые российские банкоматы окажутся устройствами с отечественным корпусом с импортным содержимым.

Наука и техника,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители