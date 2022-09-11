Легендарную Валлийскую Атлантиду обнаружили на средневековой карте

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что на средневековой карте Британии могут содержаться свидетельства существования легендарных островов, подробно описанных в валлийской мифологии. Открытие опубликовано в журнале Atlantic Geoscience.

Фото: Flickr Flickr

Карта возрастом в 650 лет, хранящаяся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, содержит два острова в залив Кардиган в Уэльсе. Вполне вероятно, что острова существовали в 14 веке, когда картограф создал карту. Они могли быть остатками гораздо большего королевства, известного в валлийской мифологии как «Кантр'р Гваелод», которую иногда называют Валлийской Атлантидой. Согласно мифам, эта земля была поглощена океаном.

О существовании королевства говорят и некоторые литературные источники. Британский монах Гильдас, живший в 6 веке, в своей проповеди «О разорении и завоевании Британии» описал, как люди, живущие рядом с заливом Кардиган, оказались между вторгшимися захватчиками и бушующим морем. Античный писатель Птолемей (жил примерно в 100–170 годах нашей эры в римском Египте) указал координаты Британии в своей «Географии», которые предполагают, что береговая линия залива Кардиган находилась дальше на запад.