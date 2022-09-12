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32 минуты назад

Приложение онлайн-кинотеатра Premier вслед за Okko исчезло из App Store

Sostav.ruиещё 2

Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Premier из App Store. Об этом сообщили в самом сервисе.

Приложение онлайн-кинотеатра Premier исчезло из App Store
Фото: UnsplashUnsplash

Компания разослала такое уведомление своим подписчикам, посоветовав не удалять приложение, чтобы не потерять доступ к контенту. После удаления Premier из App Store оплата подписки из уже установленного приложения стала невозможна, но можно оплачивать её на сайте сервиса.

В Premier подчеркнули, что приложение убрали из магазина без какого-либо предупреждения или пояснения со стороны Apple. В связи с этим точная причина, по которой ввели ограничения, неизвестна.

Ранее приложение онлайн-кинотреатра Okko также пропало из магазина приложений App Store. При поисковом запросе появляется софт других платформ. В этой компании также не получили никаких разъяснений от Apple.

Наука и техника,Apple,
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