Приложение онлайн-кинотеатра Premier исчезло из App Store

Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Premier из App Store. Об этом сообщили в самом сервисе.

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Компания разослала такое уведомление своим подписчикам, посоветовав не удалять приложение, чтобы не потерять доступ к контенту. После удаления Premier из App Store оплата подписки из уже установленного приложения стала невозможна, но можно оплачивать её на сайте сервиса.

В Premier подчеркнули, что приложение убрали из магазина без какого-либо предупреждения или пояснения со стороны Apple. В связи с этим точная причина, по которой ввели ограничения, неизвестна.