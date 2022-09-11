Раскрыты признаки преждевременного старения

Ученые рассказали о признаках преждевременного старения. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

«Есть признаки того, что вы можете стареть быстрее, чем должны. Вы должны поговорить со своим врачом, если вы заметили любой из следующих симптомов», - предупредил доктор Томи Митчелл.

В числе первых неблагоприятных проявлений медики назвали хронические боли и воспаления, задержку жидкости в организме, плохой сон.

К другим тревожным симптомам относятся потеря мышечной массы, истончение и потеря эластичности кожи, пигментные пятна, шелушение.

Хрупкость и слабость костей - еще один признак. С возрастом снижается плотность костной ткани, возникает повышенный риск переломов.

Обильное выпадение волос и бессонница также сопутствуют старости.

Врачи советуют бороться с преждевременным старением при помощи здорового питания. Надо перейти на диету с антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами. Это улучшит работу кишечника, иммунитет и общее самочувствие.