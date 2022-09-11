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1 час назад

Раскрыты признаки преждевременного старения

Майк Габриелян

Ученые рассказали о признаках преждевременного старения. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

Раскрыты признаки преждевременного старения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Есть признаки того, что вы можете стареть быстрее, чем должны. Вы должны поговорить со своим врачом, если вы заметили любой из следующих симптомов», - предупредил доктор Томи Митчелл.

В числе первых неблагоприятных проявлений медики назвали хронические боли и воспаления, задержку жидкости в организме, плохой сон.

К другим тревожным симптомам относятся потеря мышечной массы, истончение и потеря эластичности кожи, пигментные пятна, шелушение.

Хрупкость и слабость костей - еще один признак. С возрастом снижается плотность костной ткани, возникает повышенный риск переломов.

Обильное выпадение волос и бессонница также сопутствуют старости.

Врачи советуют бороться с преждевременным старением при помощи здорового питания. Надо перейти на диету с антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами. Это улучшит работу кишечника, иммунитет и общее самочувствие.

Кроме того, нужны физические упражнения, надо уметь отдыхать, регулярно проходить медицинские обследования и жить в местах с благоприятной экологической обстановкой

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