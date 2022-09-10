Учёный предложил создать резервную копию «человечества» на случай ядерной войны

Профессор Гарвардского университета предложил создать резервную копию «человечества» на Луне на случай глобальной катастрофы. Это позволило бы нашей цивилизацией не оказаться полностью исчезнувшей.
Автором идеи выступил астрофизик Ави Леб. Он заявил, что американскую лунную миссию Artemis I можно было бы использовать, чтобы сделать резервную копию человеческой жизни. Учёный считает, что всё можно было бы обновлять прямо с Земли через лазерную систему связи.
Леб говорит, что это могло бы спасти человечество от исчезновения в случае угрозы ядерной войны, изменения климата, пандемии, падения астероидов. Если случится худшее, ценная информация, включая ДНК и другие созданные человеком вещи, такие как книги, фильмы, могли бы сохраниться в специальном облачном хранилище.