В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Учёный предложил создать резервную копию «человечества» на случай ядерной войны и других катастроф

Ferra.ru

Профессор Гарвардского университета предложил создать резервную копию «человечества» на Луне на случай глобальной катастрофы. Это позволило бы нашей цивилизацией не оказаться полностью исчезнувшей.

Учёный предложил создать резервную копию «человечества» на случай ядерной войны
Фото: ferra.ruferra.ru

Автором идеи выступил астрофизик Ави Леб. Он заявил, что американскую лунную миссию Artemis I можно было бы использовать, чтобы сделать резервную копию человеческой жизни. Учёный считает, что всё можно было бы обновлять прямо с Земли через лазерную систему связи.

Леб говорит, что это могло бы спасти человечество от исчезновения в случае угрозы ядерной войны, изменения климата, пандемии, падения астероидов. Если случится худшее, ценная информация, включая ДНК и другие созданные человеком вещи, такие как книги, фильмы, могли бы сохраниться в специальном облачном хранилище.

Наука и техника,Гарвардский университет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители