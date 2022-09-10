Intel раскрыла характеристики всех фирменных видеокарт серии Arc

Компания Intel опубликовала полные технические характеристики всей линейки видеокарт Arc для настольных компьютеров.

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Модели A750 и A770 из флагманской серии Arc 7 получили 28 и 32 Xe-ядра соответственно. Базовая частота GPU в A750 составила 2050 МГц, а в A770 — 2100 МГц. Обе видеокарты предлагают 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, для старшей модели будет доступна модификация с 16 ГБ памяти.

Intel Arc A580 в свою очередь получила 24 Xe-ядра и 8 ГБ памяти. Средняя тактовая частота этой модели составила 1,7 ГГц.