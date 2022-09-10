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24 минуты назад

Intel раскрыла характеристики всей линейки фирменных видеокарт серии Arc

Газета.Ru

Компания Intel опубликовала полные технические характеристики всей линейки видеокарт Arc для настольных компьютеров.

Intel раскрыла характеристики всех фирменных видеокарт серии Arc
Фото: ferra.ruferra.ru

Модели A750 и A770 из флагманской серии Arc 7 получили 28 и 32 Xe-ядра соответственно. Базовая частота GPU в A750 составила 2050 МГц, а в A770 — 2100 МГц. Обе видеокарты предлагают 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, для старшей модели будет доступна модификация с 16 ГБ памяти.

Intel Arc A580 в свою очередь получила 24 Xe-ядра и 8 ГБ памяти. Средняя тактовая частота этой модели составила 1,7 ГГц.

Младшая модель линейки, Intel Arc A380 поступила в продажу еще в июле 2022 года, однако о стоимости сроках релиза других трех видеокарт не сообщается. Пользователи сети считают, что полноценный запуск всей линейки состоится в конце сентября или начале октября.

Наука и техника,Intel,
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