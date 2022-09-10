Американский спутник связи Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите. Об этом сообщает Институт прикладной математики им.Келдыша.

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«На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11», - сказано в сообщении.

По данным института, «гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата». Фрагменты могут быть опасны для действующих спутников на геостационарной орбите.

Причина разрушения космического аппарата пока не известна. В институте им. Келдыша предположили, что устарела экранно-вакуумная теплоизоляция корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.