Популярный в России мессенджер попал под угрозу блокировки

«Причем, сделать это [установить их] нужно заранее, а не тогда, когда все начнут скачивать новые приложения, и серверы не будут справляться с нагрузкой. И желательно не только скачать несколько мессенджеров на свой телефон, но и регулярно использовать их в общении, постепенно перенося туда все больше контактов, чтобы в случае любой неожиданной ситуации стабильно оставаться на связи», — подытожил Закарян.